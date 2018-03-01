Aybüke Pusat ve Can Yücel görüntülendi

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora'nın oğlu yönetmen Can Yücel ile aşk yaşıyor.

Daha sonra 23 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat'ın bir süredir Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora'nın 32 yaşındaki yönetmen oğlu Can Yücel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SÜREKLİ KAYIYORLAR

Çiftin sürekli bir arada olduğu ve Uludağ'a kar tatili yapmaya gittiği de konuşulanlar arasındaydı.

Çift geçen gün ilk kez İstinye Park'ta görüldü. Ancak birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktılar.