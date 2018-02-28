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Ayça Tekindor'dan Zafer Algöz'e: Bu kadar değer verme bana

Ayça Tekindor ile Zafer Algöz arasında ‘Arif V 2016’ filmi yüzünden başlayan polemik yeniden alevlendi.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 06:33..
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Oyuncu Ayça Tekindor, geçtiğimiz haftalarda Cem Yılmaz’ın filmi ‘Arif V 2016’yı beğenmediğini attığı tweet’le dile getirmişti.

"ELİMİZDE BÜYÜDÜ"

Tekindor, eskiden beraber çalıştığı filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz’ün tepkisiyle karşılaşmıştı. Algöz, Ayça Tekindor’a olan kırgınlığını ve neden tepki gösterdiğini verdiği bir röportajda dile getirdi. Algöz, “Herhangi birine kalkıp da böyle bir şey söylememiştim şimdiye kadar. Ayça’yı tanıdığım için o yanıtı yazdım. Çünkü “Televizyon Çocuğu” ve “Zaga” döneminde üç sene birlikte çalıştık. Elimizde büyüdü diye bir deyim vardır ya, öyle...” sözleriyle ifade etmişti.

"PROGRAM DA SENİN DEĞİL FİLM DE"

Ayça Tekindor , Algöz’ün röportajını Twitter hesabından paylaşarak, “Bu yazılanları dediyse gerçekten; ben Zaga’da çalışmaya Okan’ın teklifiyle başladım. Program onun değil, Okan’ındı, kötü dediğim filmin de onun olmadığı gibi… Ben ortada yokum, kendi hesabımdan istediğimi yazarım. Bu kadar değer verme bana yaa, 20 sene olmuş görmeyeli…” yanıtını verdi.

Ayça Tekindor'dan Zafer Algöz'e: Bu kadar değer verme bana

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