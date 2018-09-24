Ay'daki son insan: Eugene Cernan

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İnsanoğlunun aya ayak basmasından bu yana 46 yıl geçti. Apollo 11 uzay gemisi ile yola çıkan Neil Armstrong bunu yapan ilk kişiydi. Allen Bean, Edwin Aldrin, Pete Conrad ve dahası... Bu tutku dolu serüven için kilometrelerce uçtular… Gök yolculuğu astronotlar için tren gibidir: Ay’a giden vagon için bu güne dek yalnızca 12 bilet kesildi. Peki son giden kimdi? Nerede, ne yapıyor, öldü mü, kaldı mı? Gene Cernan’ı tanıyor musun? İşte Ay'daki keşif tarihine damgasını vuran son insanın macerası...

KİM BU EUGENE CERNAN

Eugene Cernan, 14 Mart 1934'te Şikago’da doğdu. Purdue Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği dalında lisans diplomasıyla mezun olduktan sonra uçuş eğitimlerine ilk adımı attı. Havacılık tutkusunun ilk meyvesini California'daki ABD Donanma Yüksek Okulu'ndan Havacılık Mühendisliği dalında yüksek lisans derecesiyle aldı.

KARİYERİNE UÇUŞ STAJYERİ OLARAK BAŞLADI

Cernan, kariyerine, yüzlerce uçak gemisi ve jet uçağı üzerinde uçan bir stajyer olarak başladı. Onun deneyimi, NASA'nın astronot kollarında bir yer kazandı. Cerman da, Ekim 1963'te astronotları Ay’a göndermek için oluşturulan Apollo programı için seçilen 14 astronottan biriydi.

Aydaki son insan: Eugene Cernan ViDEO

ARACI ARIZA ÇIKARDI, KONTROL ALTINA ALDI

Son derece zor olan ilk Amerikan uzay yürüyüşlerinden birini yapmakla görevlendirilen Cernan daha sonra 1969'da Apollo 10'da uzaya uçtu. Snoopy'nin yönlendirme sisteminin arıza çıkarmasıyla uzay aracı yüzeyin üstünde dönmeye başladı. Şaşırmış mürettebat saniyeler içinde uzay aracını kontrol altına almayı başardı.

APOLLO 17: AY’A GİDEN SON İNSAN GÖREVİ

Cernan Aralık 1972'de, üçüncü uzay uçuşunu, ‘ayın son planlanan insanlı uçuşu’ olan Apollo 17'nin uzay aracı komutanı olarak görevlendirildi. İnsanlı en uzun Ay iniş uçuşu 301 saat, 51 dakika ve en uzun ay yüzeyi ekstravehiküler faaliyetleri 22 saat, 6 dakikayla kendi alanında rekor kırdı.

ÇOCUĞUNUN BAŞ HARFLERİ 44 YILDIR ORADA

Son Ay görevinde tek çocuğunun isminin baş harflerini Ay’ın yüzeyine çizen Cernan'ın ayak izleri, Ay'da atmosfer olmaması, rüzgâr, yağmur gibi ayak izlerini silecek etkenlerin bulunmaması nedeniyle 44 yıldır duruyor.

‘’O ANI DONDURMAK İSTEDİM...’’

Astronotun hikâyesini anlatan "Ay'daki son insan" isimli belgeselde Cernan, Ay deneyimiyle ilgili olarak "Oradan ayrılmak üzere mekiğe çıkan merdivenleri tırmanmak oldukça güçtü çünkü geri dönmek istemedim. Biraz daha kalmak istiyordum. Belki de hayatımın en parlak anıydı. Hani dondurmak istediğiniz anlar vardır fakat yapamazsınız... O anı dondurmak ve yanımda götürmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

AY’A AYAK BASAN SON İNSAN OLARAK KALDI

Cernan, 1976'da 20 yıl sonra Deniz Kuvvetleri'nden emekli oldu ve NASA kariyerine son verdi. Özel işe girdi ve bir süre televizyon yorumcusu olarak çalıştı. Gene Cerman aynı zamanda uzay bilimlerine de tutkuluydu.

Emekli astronot Gene Cernan , 82 yaşındayken Amerika'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybetti. Dünya onu Ay'a giden Apollo 17'nin son komutanı olarak hatırlanıyor. 1972'den bugüne Ay'a bir daha insanlı uçuş yapılmazken Rusya, 2029'da Ay'a insanlı uçuş yapmayı planladığını duyurmuştu.