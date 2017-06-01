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Aydemir Akbaş Şener Şen'i eleştirdi

Oyuncu Aydemir Akbaş, Nişantaşı’nda muhabirlerle sohbet etti.

01.06.2017 - 10:29
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Yeşilçam'ın oyuncularından Aydemir Akbaş, komedi filmlerine ve komedyenlere ateş püskürdü. Oyuncu, "Şimdiki komedi filmlerini ve oyuncularını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna, "Türkiye'de tam anlamıyla komedi diye bir şey yok. Hepsi cıvıklık ve sululuk... Şahan Gökbakar sadece sakal bırakıyor o kadar." dedi.

"ŞENER ŞEN KOMİK DEĞİL, KORKAK"

Bugüne kadar oynadığı projelerde genellikle yönetmen Yavuz Turgul'la çalışmayı tercih eden ve birçok ödüle layık görülen Şener Şen'le ilgili de konuşan Akbaş, "Şener Şen'i komedyen olarak görmüyorum. Fazla bir şey yapmıyor, çünkü korkak. Bir adamın arkasına girmiş ve o ne derse ayak uyduruyor." açıklamasını yaptı.

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