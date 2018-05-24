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Aydemir Akbaş: Yeni oyuncular sette uyuşturucu kullanıyor

Gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 06:56..
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Ünlü oyuncu, “Setleri özlediniz mi?” diye sorulunca meslektaşı Asuman Dabak’ın uyuşturucu açıklamasına destek verdi:

"BUNLARI İÇERİ ATACAKSIN"

“Herkesin uyuşturucu kullandığı setler özlenir mi?” diyen Akbaş, uyuşturucu kullanan oyuncuları topa tuttu: “Setlerde içiyorlar. Bunları tıkacaksın içeri 5 sene, bak bakalım nasıl düzeliyorlar. Ben daha esrardan bir nefes çekmiş adam değilim, kanserden sonra sigarayı da bıraktım.”

"ALKOL VE UYUŞTURUCU ÜZERİNE DÜNYA KURULMUŞ"

Katıldığı bir panelde “Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu üzerine bir dünya kurulmuş” açıklamasını yapan Asuman Dabak, geçen hafta da verdiği röportajda da “Kimsenin benim çocuğuma kötü örnek olmaya hakkı yok” demişti.

Aydemir Akbaş: Yeni oyuncular sette uyuşturucu kullanıyor

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