Aydilge evlendi

Şarkıcı Aydilge, uzun süredir bilirlikte olduğu nişanlısı Utku Barış Andaç'la dün Fenerbahçe'deki bir mekanda nikah masasına oturdu.

GELİNLİK BAROK DÖNEMİ'NDEN

Şarkıcı, modacı Hanse Altın imzalı, 17'nci yüzyıl Barok Dönemi'ne ait gelinlik giydi. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle evlenen ünlü çiftin özel fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Aydilge daha önce yaptığı açıklamada "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17'nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık" demişti.