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Aydın Boysan toprağa verildi

Hayatını kaybeden mimar ve gazeteci Aydın Boysan, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA | 08.01.2018 - 16:35..
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Aydın Boysan toprağa verildi

Teşvikiye Camii'ndeki törene Boysan’ın oğlu Burak ve gelini Mine Boysan, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, Gülay Yedekçi, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Rutkay Aziz, Bedri Baykam, Mustafa Alabora, Suna Selen, Altan Öymen, Yazgülü Aydoğan’ın da aralarında bulunduğu iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda isim meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Aydın Boysan toprağa verildi

Cenaze namazının ardından Aydın Boysan’ın ailesi, avluda taziyeleri kabul etti.

Aydın Boysan toprağa verildi

"RAKIDA ÖTV'YE KARŞIYDI"

Aydın Boysan’ın son yüzyılın tanığı olduğunu ifade eden Sezgin Tanrıkulu, “Çok iyi bir mimar ve meslek insanıydı. Onun yanında çok iyi bir muabbet insanıydı. Türkiye’nin bütün sorunlarına duyarlı bir insandı. Çevresi ile barışık vicdan sahibiydi. Rakı muabbetlerinin mabediydi kendisini saygı ile anıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim rakıda ÖTV’ye (Özel Tüketim Vergisi) karşıydı.” dedi.

Aydın Boysan toprağa verildi

Törene, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim çelenk gönderdi.

Aydın Boysan toprağa verildi

Aydın Boysan toprağa verildi

Aydın Boysan toprağa verildi

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