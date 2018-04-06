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Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

Çalışanlarına veda eden Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, "Gemiyi batırmamak için çok çile çektim" dedi.

DHA | 06.04.2018 - 19:03..
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Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

Aydın Doğan ilk olarak Posta Gazetesi, Fanatik Gazetesi ve Medyanet'in bulunduğu Trump Towers'a gitti.

TEK TEK TOKALAŞTI

Aydın Doğan, çalışanlar tarafından Trump Towers girişinde alkışlarla karşılandı. 
Aydın Doğan kendisini dışarıda bekleyen çalışanlara sarılarak tek tek tokalaştı.

Dışarıdaki karşılama töreninin ardından Aydın Doğan , Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Fanatik Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Necil Ülgen ve gazete çalışanlarıyla sohbet etti.

Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

"YORULDUM"

Aydın Doğan kısa bir konuşma yaptı. "Bu meslekte 40 yıl gazete sahipliği yapan tek kişi herhalde tek kişi benim" diyen Aydın Doğan, "Yoruldum. Gönlümüzle, kendi rızamızla, hiç bir baskı altında kalmadan sizlerden ayrılıyorum" şeklinde konuştu.

Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti VİDEO

Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

İKİNCİ DURAĞI HÜRRİYET GAZETESİ OLDU

Aydın Doğan daha sonra Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Daily News'in bulunduğu Bağcılar'daki Hürriyet Dünyası binasına geçti. Aydın Doğan çalışanlar tarafından karşılandı.

Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

"GEMİYİ BATIRMAMAK İÇİN ÇOK ÇİLE ÇEKTİM"

Aydın Doğan konuşmasına kuruma emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Aydın Doğan, Demirören ailesiyle önümüzdeki günlerde biraraya gelerek devir töreni gerçekleştirileceğini kaydetti.

Aydın Doğan, "40 yılda dalgalarla boğuştum, gemiyi batırmamak için çok çile çektim. Gemiyi limana salimen getirmek için uğraştım ve gemi, Türk basınının amiral gemisi olarak salimen limana ulaşmıştı. Hürriyet'ten ayrılırken üzülüyorum ama onurlu bir şekilde gelenlerin de devam ettirmesini diliyorum" dedi.

Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

Bütün çalışanlara teşekkür eden Aydın Doğan, hakkını helal ettiğini belirterek helallik istedi. Aydın Doğan çalışanların alkışları arasında Hürriyet gazetesi binasından ayrılarak Kanal D ve CNN Türk'ün bulunduğu Doğan Medya Center'e geçti. Aydın Doğan son olarak Hürriyet binası önünde çalışanlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti



Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti




Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

Aydın Doğan, Doğan Medya'ya veda etti

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