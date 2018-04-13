Aydın Doğan, D&R'ı da satıyor

Doğan Şirketler Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Hürriyet, CNN Türk ve diğer önde gelen haber kuruluşlarının satışının ardından yeni bir satış açıklaması yaptı.

Buna göre, Doğan Holding, yüzde 100 paya sahip oldukları doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin (D&R) sermayesinde sahip oldukları payların tamamını satma kararı aldı.

TURKUVAZ TK'YA SATACAKLAR

Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440 milyon TL bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ arasında bugün tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandı.