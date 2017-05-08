Aydın Doğan, POAŞ davasında ilk kez ifade verdi

Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aydın Doğan, Ertuğrul Fevzi Tuncer, Yahya Üzdiyen, Ömer İskefyeli ve avukatları katıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Cumhuriyet savcılığının bana yöneltmiş olduğu suçlamalardan birisi, Petrol Ofisinin özelleştirilmesinde ihale aşamasında Hayyam Garipoğlu tarafından asılsız yapılan suçlamalardı. Biz bu ihaleyi bütün prosedürlere uygun yasalar çerçevesinde kazanmıştık" dedi.

Hakkındaki akaryakıt kaçakçılığında vergi kaybına ilişkin suçlamaları da reddeden Doğan, yurt dışından nereden ithal edilirse edilsin ithal edilen akaryakıtlardan vergi alınmadığını söyledi.

"TOPLASANIZ 10 DEFA ŞİRKET BİNASINA GİTMİŞ DEĞİLİM, SUÇSUZUM"

Doğan, ithal edilen akaryakıtın KDV'sinin ise bilahare devletin bildirdiği fiyat üzerinden pompada fiyatlara yansıtıldığını ve bunun da ödendiğini anlatarak, "10 yıl Petrol Ofisi (POAŞ) bizim holding bünyesinde bulunmaktaydı. Ancak ben fiili olarak bu şirketlerin hiçbir işlemine katılmadım ve toplasanız 10 defa şirket binasına gitmiş değilim. Yüklenen suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilsin." diye konuştu.

2 SAYFALIK SAVUNMASINI MAHKEME HEYETİNE SUNDU

Holding bünyesinde bulunan tüm şirketlere ilişkin bilgi ve faaliyetlerin üçer aylık dönemler halinde holding muhasebesi tarafından gönderildiğini ifade eden Doğan, kendisinin de bunları incelediğini, şirketlerin kar ve zarar durumları ile diğer hususlara baktığını kaydetti. Aydın Doğan, daha sonra 2 sayfadan oluşan yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu.