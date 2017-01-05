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FETÖ operasyonu sonrası Aydın Doğan'dan açıklama

Aydın Doğan, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve gözaltına alınan 3 çalışan hakkında konuştu, "Ne akla ne vicdana sığar" dedi.

DHA | 05.01.2017 - 16:19
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FETÖ operasyonu sonrası Aydın Doğan'dan açıklama

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı Hilton Oteli’nde gerçekleşti. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan başkanlığındaki toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra medya grubu yönetici ve temsilcileri katıldı.

FETÖ operasyonu sonrası Aydın Doğan'dan açıklama

Toplantı sırasında bir konuşma yapan Aydın Doğan, Doğan Medya'ya yapılan FETÖ operasyonu ile ilgili şunları söyledi:

3 ARKADAŞIMIZIN CEMAAT'LE BİR İLGİSİ YOK

“Değerli arkadaşlar biraz önce üzüldüğüm bir haber aldım. Hukuk müşavirimiz Erem Yücel ve değerli arkadaşımız Yahya Üzdiyen gözaltına alındı. Evlerinde ve ofislerinde polis tarafından arama yapıldı. Çağırsalar bu arkadaşlar seve seve ifadeye vermeye giderlerdi. Anladığım kadarıyla bu gözaltı kararları bir ay önce tutuklanan holdingin Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu ile ilgili soruşturmanın bir devamı. Bir FETÖ’cü itirafçının suçlamalarına dayandırılıyor. Bu üç arkadaşımız yaklaşık 25-30 senedir grubumuzda çalışıyor. Ne bir cemaat ile ne de gizli bir yapıyla ilişkili olmaları mümkün değil. Arkadaşlarımızın hiçbir suçu olmadığına inanıyorum.

"DOĞAN GRUBU'NUN FETÖ'YLE TEK BİR İLGİSİ YOK"

Bir itirafçının yakıştırmaları olarak görüyorum. FETÖ ile mücadelesi kamuoyunca çok iyi bilinen, bu yapıdan büyük zararlar gören grubumuzu ve mensuplarını bu yapıyla bağlantılı görmek ne akla ne vicdana sığar.

ADALETE GÜVENMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu gibi suçlamalar olsa olsa FETÖ davalarını içerde ve dışarıda sulandırmaya, gözden düşürmeye yarar. Biz her şeye rağmen adalete güvenmeye devam edeceğiz”

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