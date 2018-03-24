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Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

Doğan Yayın Grubu'nu elden çıkaran Aydın Doğan, bir an evvel Bodrum'a gidip tatile başlamak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 09:14..
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Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

40 yıldır medya sektöründe bulunan Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu'nu Demirören Grubu'na satma kararı aldı.

TATİL PLANLARI

Medya sektöründen elini çeken Aydın Doğan, artık tatil planları yapmaya başladı.

Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök gibi isimlerle zaman zaman Rodos seferleri yaptıklarını hatırlatan Aydın Doğan, yeni patronları müsaade ederse aynısını gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

"RODOS SEFERLERİMİZ..."

T24'e konuşan Aydın Doğan, "Bir an evvel Bodrum’a gitsem, birkaç arkadaşımla otursam istiyorum. Biliyorsunuz, bizim yıllardan beri yaptığımız Rodos seferlerimiz var gazeteci arkadaşlarımla. Onu yapmak istiyorum. Yeni patronlar müsaade eder mi bilmiyorum.(Gülüyor)." ifadelerini kullandı.

Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

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