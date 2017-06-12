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Aydın'a şehit ateşi düştü

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Aydınlı Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran'ın baba ocağına ateş düştü.

12.06.2017 - 00:37
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Aydın'a şehit ateşi düştü

Bingöl'ün Genç İlçesi Yeniyazı Mahallesi kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı.

Teröristler tarafından açılan ateşte 24 yaşındaki Aydınlı Uzman Çavuş Ufuk Demirkan vurularak şehit oldu. Şehit asker, helikopterle Bingöl'e getirilerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'a şehit ateşi düştü

4 AYLIK UZMANDI

Şehit olan Uzman Onbaşı Demirkıran'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Oğullarının şehit olduğunu televizyondan öğrenen anne Belkıs ve baba İhsan Demirkan gözyaşlarına boğuldu. Kısa bir süre önce de nişanlandığı öğrenilen şehidin askerliğini yaptıktan kısa bir süre sonra sınavlara girerek 4 ay önce Uzman Onbaşı olarak Bingöl'de göreve başladığı belirlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Demirkıran'ın cenazesinin yarın memleketi Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Aydın'a şehit ateşi düştü

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