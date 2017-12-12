Aydın’da 11 bin araca 3,8 milyon lira ceza kesildi

Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2017 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 107 bin 67 araç kontrol edildi.

11 BİN ARACA TOPLAM 3 MİLYON LİRA CEZA

Bu araçlardan kusurlu bulunan 11 bin 24 araca 3 milyon 834 bin 659 TL para cezası kesildi. Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 196 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 292 sürücünün ehliyetine el konulduğu denetimlerde, bin 828 araç trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2017 Kasım ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 204 ve yaralamalı 272 olmak üzere toplam 476 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 425 kişi yaralandı.



