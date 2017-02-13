Aydın'da 110 yıllık bina çöktü

Aydın'ın Söke ilçesinde 110 yıllık tarihi ile Aydın Caddesi’nin sembolü olan bina, hemen yanında başlatılan inşaat çalışması nedeniyle çöktü.

ORTALIK TOZ DUMAN OLDU

Bir inşaat firması tarafından kepçe ile başlatılan temel kazısı sırasında tarihi yapının yan duvarı tamamen çöktü. Çatıdan temele kadar göçen duvar büyük sesle çökerken, ortalık toz duman oldu.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Kazı esnasında oluşan göçükte herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Ancak olay sonrasında tarihi evin durumunu görenler olayın ucuz atlatıldığı yorumunu yapmaktan da kendilerini alamadı.

Söke Emniyeti başta olmak üzere Söke Belediyesi yetkililerinin de geldiği evin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.