Aydın’da 165 FETÖ şüphelisi aranıyor

Aydın Valiliği’nden yapılan haftalık bilgilendirmede; “15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin ve Milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, Demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında 26 Aralık 2016 / 03 Ocak 2017 Tarihleri arasında İlimizde yapılan çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında görevli 33 kişi gözaltına alınmış olup, 26 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şahıs tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış 7 kişi ise halen gözaltındadır.

Ayrıca halen 139 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi.