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Aydın’da 165 FETÖ şüphelisi aranıyor

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 165 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

DHA | 03.01.2017 - 18:53
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Aydın’da 165 FETÖ şüphelisi aranıyor

Aydın Valiliği’nden yapılan haftalık bilgilendirmede; “15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin ve Milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, Demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında 26 Aralık 2016 / 03 Ocak 2017 Tarihleri arasında İlimizde yapılan çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında görevli 33 kişi gözaltına alınmış olup, 26 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şahıs tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartı uygulanmaya başlanmış 7 kişi ise halen gözaltındadır.

Ayrıca halen 139 kişinin aranmasına devam edilmektedir” denildi.

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