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Aydın'da 2 ev yandı

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

14.10.2017 - 08:24
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Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Camii Caddesi'ndeki Asil Soy'a ait 2 katlı evde çıktı. Depo olarak kullanılan evdeki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aydın'da 2 ev yandı

3 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, yine Asil Soy'a ait olan yandaki eve de sıçradı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de trafiği kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Aydın'da 2 ev yandı

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerken alevlerin bu nedenle bitişikteki eve sıçradığını belirterek  tepki gösterdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Aydın'da 2 ev yandı


Aydın'da 2 ev yandı

Aydın'da 2 ev yandı

Aydın'da 2 ev yandı

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