Aydın'da 20 ton kereste yola döküldü

Isparta’dan yüklenen keresteleri Aydın’a götüren şoförün aşırı yük ve hızlı gittiğini iddia eden mahalle sakinleri ise sürücüyü linç etmek istedi.
TONLARCA KERESTE YOLU KAPATTI
Kaza, bugün gece yarısı Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Muhammet Hüsrev Gündal yönetimindeki 32 E 5191 plakalı kereste yüklü kamyon, kavşakta hızını alamayınca tonlarca kereste yola döküldü.
3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
Kaza’da 3 otomobil, sinyalizasyon direği ve mahallenin elektrik dağıtım trafosu yükün altında kaldı.
Kaza sonrasında yolun bir şeridini kaplayan keresteler ekipler tarafından kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.