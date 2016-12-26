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Aydın'da 20 ton kereste yola döküldü

Aydın'ın Nazili ilçesinde tonajlı kamyon, hızını alamayınca 20 ton keresteyi yola savurdu.

İHA | 26.12.2016 - 09:03
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Isparta’dan yüklenen keresteleri Aydın’a götüren şoförün aşırı yük ve hızlı gittiğini iddia eden mahalle sakinleri ise sürücüyü linç etmek istedi.

TONLARCA KERESTE YOLU KAPATTI

Kaza, bugün gece yarısı Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. Muhammet Hüsrev Gündal yönetimindeki 32 E 5191 plakalı kereste yüklü kamyon, kavşakta hızını alamayınca tonlarca kereste yola döküldü.

Aydın'da 20 ton kereste yola döküldü

3 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Kaza’da 3 otomobil, sinyalizasyon direği ve mahallenin elektrik dağıtım trafosu yükün altında kaldı.

Kaza sonrasında yolun bir şeridini kaplayan keresteler ekipler tarafından kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.

Aydın'da 20 ton kereste yola döküldüAydın'da 20 ton kereste yola döküldü

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