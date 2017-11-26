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Aydın'da 25 koyun telef oldu

Aydın Koçarlı'da otlamaları için ovaya salınan 25 koyunun zehirli incir yiyerek telef oldukları öne sürüldü.

DHA | 26.11.2017 - 21:13..
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Olay, gündüz saatlerinde kırsal Büyükdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aşkın Karayiğit koyunlarını otlanmaları için ovaya saldı.

KOYUNLAR TELEF OLDU

Karayiğit saatler sonra otlağa geldiğinde, bazı koyunların telef olduklarını bazılarının ise can çekiştiğini gördü. Can çekişen koyunları acı çekmesinler diye kestiğini belirten Karayiğit, “65 koyunum var. Beş ay önce de koyunlarımızı otlattığımız yerde yine böyle zehirli incir bulduk. Çiftçi Malları Koruma bekçilerini çağırdık, zehirli incirleri topladık. 6 çoban arkadaşımız ile Koçarlı ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne giderek hayvanlarımızın zehirlendiğini söyledik.

Aydın'da 25 koyun telef oldu

"BU İNCİRLERİ ÇOCUKLARIMIZ DA YİYEBİLİRDİ"

Onlar da paranız varsa incirlere tahlil yaptırın dediler.  Evimizin geçim kaynağı bu. İki çocuğumu çobanlık yaparak okutuyorum. Ovada mahsul zamanı bitti. Dağda mahsul olduğundan koyunlarımızı ovada otlatıyoruz. 20 yıldır çobanlık yapıyorum böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Bazen koyun otlatmaya çocuklarımız da gidiyor. Bu incirleri çocuklarımız da yiyebilirdi. Bu yapılan insanlık dışı bir şey. Bunu yapan insan olamaz. 25 koyunun bir kısmı ovada bir kısmı damda telef oldu.

Aydın'da 25 koyun telef oldu

İlçe jandarma komutanlığına giderek şikayette bulunduk. Zehirli incirler tahlile gönderildi. Bu incirleri oradan geçen biri de yiyebilirdi, çocuklarımız da yiyebilirdi. Sorumluların bulunarak bir an önce cezalandırılmalarını istiyoruz.” dedi.

Aydın'da 25 koyun telef oldu

Aydın'da 25 koyun telef oldu

Aydın'da 25 koyun telef oldu

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