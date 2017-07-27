Aydın'da 3 yabancı uyruklu PYD'li yakalandı

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, İngiltere vatandaşı Joseph A.R, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Mira Y.A. ve Mira Y.A'nın annesi Veselina P.R.A'nın gözaltına alındığı, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA YAPTILAR

Joseph A.R ve Mira Y.A'nın sosyal medya hesaplarında, terör örgütünün kıyafetlerini giymiş şekilde terör örgütü YPG'nin propagandasını yaptığının kaydedildiği açıklamada, diğer şüpheli hakkında ise henüz suç tespitinin bulunmadığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.