Aydın'da 4 araç birbirine girdi

Sürücülerden birinin kırmızı ışık yapması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada; Işıklı Kavşağı’nda karşıdan karşıya geçmek isteyen otomobil, Aydın istikametinden İzmir İstikametine seyir halinde olan otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza zincirleme kazaya dönüştü.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu sırada yolda bulunan 34 JHD 30 plakalı araç ile yine yolda seyir halinde olan 09 FS 352 plakalı araç birbirine girdi. Kaza sonucu 09 FD 488 plakalı araç ile 48 NC 571 plakalı otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, yaralılar ambulansla Aydın Devlet ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.















