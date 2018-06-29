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Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bahçesindeki sazlıkların arasında 4 metrelik 312 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 29.06.2018 - 09:46..
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi’nde uyuşturucu madde ve yasa dışı ekimlerin tespiti amacıyla yapılan arazi aramasında İ.Ö. isimli şüpheliye ait tarlanın kenarında kamışlık alan içerisinde boyları 2 ile 4 metre arasında değişen 312 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bahçe sahibi İ.Ö. adli makamların talimatıyla gözaltına alındı.

Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu

4 METRELİK KENEVİRLER

Jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden sökülen 4 metrelik kenevir bitkileri, imha edilmek üzere Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu

PİYASA DEĞERİ 75 BİN LİRA

Ele geçirilen kenevir bitkilerinden piyasa değeri 75 bin lira olan 15 kilogram esrar maddesi elde edileceği ifade edildi. Gözaltındaki şüpheli İ.Ö.’nün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu



Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu



Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu



Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu



Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu



Aydın'da 4 metrelik kenevirler bulundu

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