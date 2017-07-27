Aydın'da 45 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Söke ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere 45 ayrı suçtan aranan V.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. V.A. ile birlikte oldukları saptanan cezaevi firarisi ve 4 yıl kesilmiş hapis cezası olan E.A., 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olan F.E., dört ayrı suçtan aranan A.A. ve iki ayrı suçtan aranan K.O. da gözaltına alındı.

Hakkında 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.A.'nın 3 yıl önce cezaevinden firar ettiği belirtildi. V.A.’nın ayrıca 22 bin 400 TL de kesilmiş idari cezasının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.A., E.A. ve F.E. tutuklandı, A.A. ve K.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.