Aydın'da 48 şirkete kayyum atandı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan sanıkların sahibi veya ortağı olduğu 48 şirkete kayyum atandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

"FETÖ İLE İLİŞKİLİ ŞİRKETLER"

Mahkemenin kararında şöyle denildi:

"Söz konusu kişilere ait şirketlerin bu kişilerin hisselerine yönelik olarak FETÖ/PDY örgütüyle iltisak veya irtibatına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, maddi gereğin ortaya çıkarılabilmesi ve el konulan şirketlerin idaresi için gerekli olduğundan, şirketlerin işlerini yürütmek üzere kayyum atanmasına, kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) atanmasına oy birliğiyle karar verildi."