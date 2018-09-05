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Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel'deki icra işlemi nedeniyle yaklaşık 700 yerli ve yabancı turist çevredeki otellere yerleştirildi.

AA | 05.09.2018 - 02:17..
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Kuşadası İcra Dairesi tarafından görevlendirilen memurlar, 329 oda ve 750 yatak kapasiteli otelde icra işlemi başlattı.

Otelde konaklayan, havuza veya denize giren turistler, polis ve otel görevlileri tarafından bilgilendirildi.

Turistler daha sonra acente görevlileri tarafından çevredeki anlaşmalı diğer otellere yerleştirildi.

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ticari anlaşmazlık nedeniyle tatilcilerin mağdur olduğunu, iki tarafın uzlaşmasıyla sorunun çözüleceğine inandıklarını kaydetti.

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Öte yandan, otelin güvenlik görevlileri basın mensuplarının görev yapmasını engellerken, otel yetkililerinin hukuki işlemlerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

İcra işleminin, otelin mülk sahibi ile işletmeci arasındaki kira anlaşmazlık nedeniyle başlatıldığı iddia edildi.

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra VİDEO

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

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