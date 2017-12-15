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Aydın'da alkollü sürücü dehşet saçtı

Aydın'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran üç aracı ezdi. Kazada yaralanan sürücü, bindirildiği ambulanstan kaçtı.

İHA | 15.12.2017 - 05:02..
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İzmir-Aydın Karayolu üzerinde alkollü bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kırmızı ışıkta duran üç araca çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'da alkollü sürücü dehşet saçtı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AMBULANSTAN KAÇTI

Efeler ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan sürücü, kırmızı ışıkta durmakta olan 09 T 001, 09 EU 685 ve 09 F 9363 plakalı araçlara çarptı. Kaza sonrası karayolunda adeta can pazarı yaşanırken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri geldi.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi, yaralıları hastaneye kaldırmak isteyen acil servis ekiplerinin ambulansından kaçtı.

Aydın'da alkollü sürücü dehşet saçtı

POLİSLER KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri ihbar üzerine Evliya Çelebi Camii çevresinde yaptıkları arama sonucu kaçan sürücü ve arkadaşını yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü 141 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü mahkemeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Aydın'da alkollü sürücü dehşet saçtı

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