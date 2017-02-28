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Aydın'da alkollü sürücü polis aracına çarptı

Efeler'de alkollü bir sürücü, yüzlerce aracın arasında gidip nokta nöbeti tutan polis ekip otosuna çarptı, ehliyetine el konuldu.

28.02.2017 - 08:55
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Efeler İlçe Merkezi Abide Kavşağı’nda meydana gelen olayda, gece alkol alan A.A. isimli şahıs 09 AD 395 plakalı lüks otomobili ile seyir halinde iken yüzlerce araç içerisinde nokta görevi yapan polis ekiplerinin aracına çarptı.

POLİS EHLİYETİNE EL KOYDU

Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü alkollü çıkınca sürücünün ehliyetine el konulup para cezası uygulandı.

LÜKS OTOMOBİL YOL ORTASINDAN ÇEKİLİP KENARA PARK EDİLDİ

Alkollü olduğu için sürücünün direksiyon başına geçmesine izin verilmezken otomatik olan lüks otomobili de kimse kullanmayı başaramayınca sıkıntı yaşandı. Uzun uğraşlar sonucu lüks otomobil yol ortasından çekilip bir kenara park edildi.

Aydın'da alkollü sürücü polis aracına çarptı

Aydın'da alkollü sürücü polis aracına çarptı

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