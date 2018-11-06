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Aydın'da alkollü sürücü polisle tartıştı

Aydın'da yoldan çıkan alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı. Polislere önce teşekkür ve dua eden sürücü, daha sonra sinirlendi.

İHA | 06.11.2018 - 04:37..
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Aydın'da gece yarısı aracı yoldan çıkan alkollü bir sürücü, polislerin 'jandarmayı bekleyeceğiz' sözüyle dua etti. Cezayı jandarmanın keseceğini ve buna bir de çekici parasını ekleneceğini öğrenen sürücü bu kez polislere öfkelendi.

Aydın'da alkollü sürücü polisle tartıştı

ÇEKİCİ PARASI KIZDIRDI

Aşırı alkollü olduğu belirtilen M.A. yönetimindeki 09 PH 633 plakalı araç ile yoldan çıktı. Yoldan geçen başka bir vatandaş askıda kalan ve tarlaya düşmek üzere olan aracını tehlikeli bir şekilde kurtarmaya çalışan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine ihbar ederek yardım istedi.

Bölgeye gelen polis ekipleri aşırı alkollü olan sürücüyü direksiyondan indirip olay yeri jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Alkollü şahıs ilk etapta cezai işlem yapılmayınca polislere bol bol dua etti.

Çekici parası da vermeden aracının polis ekiplerince itilerek kurtarılmasını isteyen M.A. isimli alkollü sürücü, isteği yerine gelmeyince bu defa öfkelendi.

Polis ekipleri olay yerini ve alkollü şahsı jandarmaya devrederken, alkollü şahsın cezai işlemi jandarma tarafından uygulandı.

Aydın'da alkollü sürücü polisle tartıştı


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