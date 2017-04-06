taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.037
USD
3,6971
EURO
3,9470
ALTIN
149,26
PETR
53,9700

Aydın'da altyapı çalışmasında sikke bulundu

Sultanhisar ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında yaklaşık 250 sikke bulundu.

06.04.2017 - 01:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Atça Mahallesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, kırık kapta Arapça yazılı sikkeleri fark etti.

Durumun İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'ya bildirilmesinin ardından polis ekiplerine haber verildi.

Aydın'da altyapı çalışmasında sikke bulundu

2. MAHMUT DÖNEMİNE AİT

Olay yerine gelen ekipler, Geç Osmanlı Dönemine ait olduğu belirtilen yaklaşık 250 sikkeye el koydu.

Öte yandan kazı alanına gelen Aydın Müze Müdürlüğünde görevli iki arkeolog, kazı esnasında başka sikkelerin dağılma ihtimaline karşı toprakta çalışma yaptı.

Arkeologların çalışmasının yarın da süreceği öğrenildi.

Aydın'da altyapı çalışmasında sikke bulundu

Belediye Başkanı Yıldırımkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmaları sırasında sikkelerin bulunduğunu ifade ederek, "Bir kazı esnasında arkadaşlar beni aradılar. Arapça yazılı Osmanlı'dan kaldığını tahmin ettiğimiz 100'ün üzerinde para olduğunu söylediler. Ben de hemen emniyete haber verilmesi gerektiğini söyledim. Burada hiç ayrılmadan ekibi bozmadan paraları emniyete teslim ettik. Tahmin ediyorum ki 200'ün üzerinde sikke var. 2. Mahmut dönemine ait olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Aydın'da altyapı çalışmasında sikke bulundu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

66
Tayfun Korkut Bayer Leverkusen'de galibiyetle tanıştı

Tayfun Korkut Bayer Leverkusen'de galibiyetle tanıştı

0
Samsun'da 18 yaşındaki genç silahla vuruldu

Samsun'da 18 yaşındaki genç silahla vuruldu

0
Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon

Unicaja Malaga ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon

0
Bakan Özlü: Türkiye'nin gerçek ihtiyacı teknoloji

Bakan Özlü: Türkiye'nin gerçek ihtiyacı teknoloji

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM