Aydın'da altyapı çalışmasında sikke bulundu

Atça Mahallesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, kırık kapta Arapça yazılı sikkeleri fark etti.

Durumun İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'ya bildirilmesinin ardından polis ekiplerine haber verildi.

2. MAHMUT DÖNEMİNE AİT

Olay yerine gelen ekipler, Geç Osmanlı Dönemine ait olduğu belirtilen yaklaşık 250 sikkeye el koydu.

Öte yandan kazı alanına gelen Aydın Müze Müdürlüğünde görevli iki arkeolog, kazı esnasında başka sikkelerin dağılma ihtimaline karşı toprakta çalışma yaptı.

Arkeologların çalışmasının yarın da süreceği öğrenildi.

Belediye Başkanı Yıldırımkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğünün altyapı çalışmaları sırasında sikkelerin bulunduğunu ifade ederek, "Bir kazı esnasında arkadaşlar beni aradılar. Arapça yazılı Osmanlı'dan kaldığını tahmin ettiğimiz 100'ün üzerinde para olduğunu söylediler. Ben de hemen emniyete haber verilmesi gerektiğini söyledim. Burada hiç ayrılmadan ekibi bozmadan paraları emniyete teslim ettik. Tahmin ediyorum ki 200'ün üzerinde sikke var. 2. Mahmut dönemine ait olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.