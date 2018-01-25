Aydın'da aracında 5 silah bulunan kişi gözaltına alındı

Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Samsun'da görülen FETÖ davasında, 4 hakim ve 1 savcı için 6 yıl 9 ay ile 8 yıl 1 ay 6 gün arasında hapis cezası verilirken, tutuksuz bulunan 2 hakim de beraat etti.

Filistin yönetimi, Kudüs'ün olmayacağı muhtemel bir Filistin-İsrail barış görüşmeleri masasında ABD'nin de olmayacağını açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada, 5 tabanca ele geçirildi.

1 Kanal İstanbul 19 ilçeye yaradı Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi Kanal İstanbul, İstanbul'un 19 ilçesini adalı yapacak.

2 Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu Aleksis Çipras, Türkiye gibi "agresif" bir komşu ile yaşamanın zorlukları olduğunu anlatarak dert yandı.

3 Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı Türk savaş uçakları Amerikan silahlarıyla dolu YPG silah depolarını bombalıyordu.

4 CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği kanlı darbe girişimine tiyatro diyen CHP, artık bu sözlerden kaçınıyor.

5 Almanya'dan Türkiye'ye Leopard tankı ambargosu Afrin'de YPG teröristleriyle mücadele eden TSK'nın hızla ilerleyince Almanya rahatsız oldu. Operasyonlarda aktif görev alan Alman Leopard tanklarının modernizasyonu ve satışları durduruldu.

6 YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor Zeytin Dalı Harekatı ile sistematik bir şekilde Afrin'de ilerleme sağlayan TSK, YPG'lilere bölgeyi dar etmeye devam ediyor. 6 günde 303 terörist yok edilirken, her törende onlarca YPG'li gömülüyor.