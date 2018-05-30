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Aydın'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaçay Mahallesi'ndeki bir evden 8 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

DHA | 30.05.2018 - 18:02..
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Nazilli Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ekipleri, Karaçay Mahallesi sakinlerinin çevreye pis kokular yayıldığı yönündeki şikayetiyle 61 yaşındaki G.T.'nin evine gitti.

ATIKLARI SAKLAMAK İÇİN EV TUTMUŞ

Çilingir yardımıyla kapı açıldı ancak kapı ardındaki çuvallar yüzünden 1'inci kattaki eve balkondan girildi. Merdivenle balkona ulaşan ekipler evden 8 kamyon dolusu çöp çıkardı.

G.T.'nin başka bir evde yaşadığı, bu konutu ise atık saklama hastalığı nedeniyle çöp eve döndürdüğü belirtildi. Ev temizlendikten sonra belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Aydın'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Aydın'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı



Aydın'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

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