1 Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sivas'ta aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak etkili oldu.

2 ABD, First Lady'yi merak ediyor ABD'nin First Lady'si 20 gündür basın karşısına çıkmıyor, son olarak böbrek ameliyatı olması da hakkındaki iddiaları artırıyor.

3 Aydın'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaçay Mahallesi'ndeki bir evden 8 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

4 Halikarnas Mozolesi ziyaretçi çekmeye devam ediyor Dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen ve 1857'de İngiltere'ye kaçırılan 2 bin yıllık Halikarnas Mozolesi'nin Bodrum'daki kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor.

5 Çikolatadan gramofon yapan adam Fransız asıllı aşçının çikolatadan yaptığı gramofon görülmeye değer.

6 Çikolata kisti depresyona sürükleyebilir Sık sık ağrıya neden olan çikolata kisti, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi hastayı depresyona da itebilir.