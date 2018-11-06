Aydın'da bir hırsız çaldığı motosikletle hastanelik oldu

Aydın'da gece yarısı motosikletle şehir gezintisine çıkan iki kişi kaza yaptı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen ancak ayağa kalkacak halleri kalmayan iki şahsın, gece gezintilerini çalıntı motosikletle yaptıkları ortaya çıktı.





ÖNCE TEDAVİ SONRA ADLİYE

Egemenlik Bulvarı üzeri Soğukkuyu mevkinde kaza yapan kişi arkadaşıla birlikte yaralandı. Olay yerinden kaçmak istese de kalkacak durumda değildi.

Kazayı çevre sakinleri durumu polis ve 112 ekiplerine ihbar etti. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre, kaza yapan şahıslar motoru bırakıp önce bölgeden uzaklaşmak istediler. Ancak yürüyecek halleri kalmayınca ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Kazaya müdahale eden polis ekipleri, hastaneye kaldırılan gençlerin kullandığı motosiklet üzerinde yaptığı incelemede motosiklet çalıntı çıktı. Polis bunun üzerine soruşturma başlatırken, tedaviden sonra gençlerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



