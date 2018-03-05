Aydın'da bir inşaat işçisi kendini astı

Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Adak, evinin terasında kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Adak'ın sesini duyan yakınları çatıya çıktıklarında Adak'ı ipte asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Doğan Adak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Oğlunun intihar ettiğini öğrenen anne Binnaz Adak fenalık geçirince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Talihsiz adamın cesedi polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.