Aydın'da bir inşaat işçisi kendini astı

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Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu

Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde, bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcumuz oldu.