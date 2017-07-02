Aydın'da bir kişi motosikletini yaktı

Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Serdar T. (30) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu.

DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Yapılan incelemelerde sürücünün daha önceden alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten men edildiği ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

CEBİNDEN ÇAKMAK ÇIKARIP ATEŞE VERDİ

Ekiplerin motosiklete el konulması gerektiğini belirttiği sırada, sürücü cebinden çıkardığı çakmakla motosikletini ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yanan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü Serdar T. gözaltına alındı.