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Aydın'da cinnet getiren genç, cinsel organını kesti

Nazilli ilçesinde psikolojik sorunları olan genç, bıçakla cinsel oranını kesip kendini karnından ve boğazından yaraladı.

23.05.2017 - 16:49
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Annesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.S., dün saat 21.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, 173 Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki evinde, mutfaktan aldığı bıçakla penisini kesti.

KESTİĞİ PENİSİNİ TUVALETE ATIP SİFON ÇEKTİ

Kestiği cinsel organını tuvalete atıp şifonu çeken genç, aynı bıçakla kendini sol karın boşluğu ve boğazından da yaraladı. H.S., kanıyla duvara 'Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin a... ...m' yazdı.

Aydın'da cinnet getiren genç, cinsel organını kesti

"KADIN OLMAK İSTİYORUM"

Gürültüleri duyan komşuların, haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri H.S.'yi güçlükle sakinleştirebildi. H.S., çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan H.S.'nin doktorlara "Kadın olmak istiyorum" dediği ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili  soruşturma başlattı.

Aydın'da cinnet getiren genç, cinsel organını kesti

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