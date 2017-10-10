Aydın'da çıplak halde yanmış kadın cesedi bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde Manastır koyu mevkisinde makilik alanda bir ceset olduğunu gören vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış halde çıplak bir kadın cesediyle karşılaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Üzerinde kimlik bulunamayan, yaşı da tespit edilemeyen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için son dönemde ilçede yapılan kayıp başvurularını incelemeye aldı, bölgedeki güvenlik kameraları da takibe alındı.