Aydın'da çırçır fabrikasında yangın

Akşam saatlerinde Söke-Didim Karayolu'ndaki çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikadaki kimyasal maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.

Çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaptıkları müdahale ile alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.