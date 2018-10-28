taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Aydın'da çırçır fabrikasında yangın

Söke ilçesinde, çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA | 28.10.2018 - 04:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Akşam saatlerinde Söke-Didim Karayolu'ndaki çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikadaki kimyasal maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.

Aydın'da çırçır fabrikasında yangın

Çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaptıkları müdahale ile alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Aydın'da çırçır fabrikasında yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

88
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

14
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

44
Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

76
Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

Süleyman Soylu’dan şehit Türkel’in ailesine ziyaret

11
Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

Hareketsiz yolculuk damar hastalığını tetikliyor

5
Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM