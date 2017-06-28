Aydın'da çobanı öldüren hırsızlar 60 keçiyi çaldı

Kuşadası'nın kırsal Kirazlı Mahallasi'nde yaşayan Kazım Uluçay ile Mehmet Uluçay, dün saat 18.00 sıralarında, 60 keçilerini otlatması için teslim ettikleri çoban Ahmet Sarıöz'den haber alamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.

CESEDİ BULUNDU

Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu Sarıöz, Atış Poligonu Mevkisi'nde çalılıklar arasında ölü bulundu. Sarıöz'ün döverek öldürüldükten sonra, cesedinin çalılıkların arasına atıldığı belirlendi.

KEÇİLER BULUNDU

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve köylülerle görüşen jandarma, çalınan keçileri aynı gece İzmir'in Selçuk ilçesinin kırsal Ece Mahallesi'ndeki metruk bir ahırda buldu.

2 KİŞİ ARANIYOR

Jandarma, çoban Sarıöz'ü kendilerine direndiği için öldürüp, keçileri çaldıkları ileri sürülen motosikletli iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma, iki şüphelinin eşkalini polise de bildirdi.