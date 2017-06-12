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Aydın'da Ramazan davulcusuna eşek şakası

Sahur için davul çaldığı sırada tanımadığı gençlerden sigara alan Mehmet Ural, sigaranın içerisindeki esrardan etkilenerek kendini kaybetti.

12.06.2017 - 14:10
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28 yıldır her Ramazan'da insanları sahura kaldırmak için davul çalan 65 yaşındaki Mehmet Ural, sokakta gördüğü gençlerin sigara ikramını geri çevirmedi.

BİLİNCİ GİTTİ

Yaşanacaklardan habersiz bir şekilde sigarayı içen Ural, bilincini kaybetti. Vatandaşlar tarafından merkezden uzak bir yerde bulunan Mehmet Ural, ilk kez böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.

"SİGARA DİYE İKRAM ETTİLER"

Aydın'da yayın yapan yerel gazeteye yaşadıklarını anlatan Ural, şunları söyledi:  “28 yıldır Ramazan ayında davul çalarım, ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Sahur vaktinde davul çaldığım sırada tanımadığım gençler tarafından sigara diye ikram ettiklerini içtim.

"SABAHA KADAR DAVUL ÇALMIŞIM"

Daha sonra kendimden geçmişim ve şehir dışına çıkarak bahçe aralarında ve Donduran Mahallesi yakınlarında bulunan kanal yollarında sabaha kadar davul çalmışım. Sabah hayvan bakmaya giden vatandaşlar tarafından bulunarak eve götürüldüm. Böyle şaka olmaz, burada alay konusu oldum.”

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