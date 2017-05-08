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Aydın'da deprem
Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08.05.2017 - 12:00
Haberler
İç Haber
Aydın'ın
Kuşadası
ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı bulunmuyor.
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