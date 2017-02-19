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Aydın'da deve güreşinde bıçaklı kavga: 1 ölü

Nazilli ilçesinde 8'incisi düzenlenen deve güreşi etkinliği sonrası çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

19.02.2017 - 22:38
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Sümer Futbol Sahası yanındaki deve güreşi sahasında, Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşini izleyen iki grup arasında mangal dumanı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine saldıran iki gruptan Bahri Ongan ve Emrah Buhran (32) bıçaklandı.

Kavga araya girenler tarafından yatıştırılırken, yaralılar ambulanslarla ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bahri Ongan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Emrah Buhran'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.


Aydın'da deve güreşinde bıçaklı kavga: 1 ölü

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