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Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Aydın'da motosiklet sürücüsünün kontrolünü yitirmesi üzerine gerçekleşen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA | 16.12.2017 - 07:10..
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Aydın'ın Didim ilçesinde Kadir Tutay'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu motosikleti devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Tutay ve arkasında bulunan Dindar Gürkan Fırat yaralandı.

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Tutay, yapılan ilk müdahale ardından Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Fırat'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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