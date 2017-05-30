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Aydın'da domuz eti deposu ortaya çıkarıldı

Koçarlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1780 kilo işlenmiş yaban domuzu eti ele geçirildi.

30.05.2017 - 16:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

DOMUZ ETİ

Dün Yeniköy Ova Mahallesi Mevkisi'ndeki çiftliğin girişinde, İ.E.'nin yönetimindeki aracı durduran jandarma ekipleri, kötü kokuların geldiği plastik bidonları açınca 760 kilo işlenmiş yaban domuzu eti buldu.

YABAN DOMUZU ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Adli makamlardan arama kararı çıkaran jandarma, çiftlik evinde yaptığı kontrolde ise yine işlenmiş 1020 kilo daha yaban domuzu eti ele geçirdi. Çiftlik evinde yapılan detaylı aramada 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 havalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile çalıntı oldukları tespit edilen iki motosiklet bulundu.

Aydın'da domuz eti deposu ortaya çıkarıldı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarmanın araması sırasında çiftlikten kaçmaya çalışan ve domuz etlerini işledikleri tespit edilen U.G., Ö.O. ile E.G. yakalandı.

Aydın'da domuz eti deposu ortaya çıkarıldı

İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen toplam 1780 kilogram yaban domuzu eti, İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Et sevkiyatında kullanılan araca 4 bin 442 lira ceza kesilerek trafikten men edildi. Gözaltına alınan U.G., Ö.O., E.G., ile İ.A. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da domuz eti deposu ortaya çıkarıldı

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