Aydın'da emekli polis av tüfeği ile intihar etti

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, emekli polis memuru olan ve 5 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladığı öğrenilen Kurtul Ateş kafasına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

BABASI OĞLUNU KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE..

Eve gelen baba Mehmet Ateş, uzun süre odasından çıkmadığını fark ettiği oğlunun odasına girince, Kurtul Ateş'i kanlar içerisinde buldu.

Mehmet Ateş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kurtul Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kurtul Ateş'in cansız bedeni otopsi için Çine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





