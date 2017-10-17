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Aydın'da emekli polis av tüfeği ile intihar etti

Çine ilçesinde, emekli polis memuru 58 yaşındaki Kurtul Ateş kafasına av tüfeği ile ateş ederek canına kıydı.

17.10.2017 - 01:06
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Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, emekli polis memuru olan ve 5 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladığı öğrenilen Kurtul Ateş kafasına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

BABASI OĞLUNU KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE..

Eve gelen baba Mehmet Ateş, uzun süre odasından çıkmadığını fark ettiği oğlunun odasına girince, Kurtul Ateş'i kanlar içerisinde buldu.

Aydın'da emekli polis av tüfeği ile intihar etti

Mehmet Ateş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kurtul Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kurtul Ateş'in cansız bedeni otopsi için Çine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da emekli polis av tüfeği ile intihar etti

Aydın'da emekli polis av tüfeği ile intihar etti

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