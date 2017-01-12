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Aydın'da eski emniyet müdürüne FETÖ kelepçesi

Aydın’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat İkan tutuklandı.

12.01.2017 - 20:13
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat İkan ve emekli memur M.T., emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

BYLOCK KULLANIMI

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan Suat İkan ve M.T. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İkan ve ByLock kullanıcı olduğu tespit edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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