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Aydın'da fabrikada patlama

Nazilli ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın kazanında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

DHA | 07.07.2018 - 07:58..
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Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal madde üreten bir fabrikada, kimyasal madde işlemeye yarayan ve değirmen adı verilen bir kazan, gaz sıkışması nedeniyle patladı.

Patlama sesini duyan diğer işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aydın'da fabrikada patlama

4 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazanın yakınlarında bulunan ve patlama esnasında yaralanan 4 işçiyi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan yaralı işçiler Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, patlamanın ardından başlayan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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