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Aydın'da genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

Söke ilçesinde genç kız, tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

İHA | 30.01.2018 - 00:16..
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17 yaşındaki Esra Y., çalıştığı iş yerinden çıkıp Sazlı Mahallesi Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan evlerine geldi. Bilinmeyen bir nedenle baba Ferzande Y. (54) ile kızı Esra Y. arasında tartışma başladı.

TARTIŞTIĞI BABASINI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Yaşanan arbedenin ardından babasının elinden kurtulan Esra Y., evdeki av tüfeğini alarak babasına doğrultup tetiğe bastı. Göğsünden vurulan Ferzande Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine jandarmaya haber verdi. Esra Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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