Aydın’da gıda zehirlenmesi

Akşam saatlerinde karın ağrısı ve kusma şikayeti ile aynı okulda okuyan ve görev yapanların hastaneye akın etmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Efeler İlçe merkezinde bulunan Zübeyde Hanım Okulu’nda öğrenim gören öğrenci ve öğretmenler akşam hava karardıktan sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Aydın’daki hastanelere gelmeye başladı.

RAHATSIZLANANLAR AYNI OKULDAN ÇIKTI

İlk etapta münferit bir sağlık sorunu zannedilen olay hastaneye başvuranların artması ve rahatsızlananların aynı okulun öğrenci ve öğretmenleri olması üzerine durumun toplu gıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

Yapılan inceleme sonucu öğrenci ve öğretmenlerle okul kantincisinin okulda verilen tavuktan zehirlendiği belirlendi. Hastaneye müracaat edenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



