Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı sahilleri serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Bugün en yüksek sıcaklığın 39.3 derece ölçüldüğü Kuşadası'nda hissedilen sıcaklık değerleri 40'ı aştı.

Meteorolojinin yaptığı aşırı sıcak uyarısını dikkate alanların bir bölümü evlerinden çıkmazken, dışarı çıkanlar ise plajlar ve su parklarını doldurdu. Aquaparklarda su aktivitelerine katılan vatandaşlar animasyonlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

İlçede hizmet veren 'herşey dahil' konseptli oteller, yiyecek menülerini sıcak havaya göre düzenlerken, ilçe merkezinde sıcaktan bunalanlar ise sığınacak gölgelik yer aradı.

HAMİLE VE ENGELLİLERE 2 GÜN TATİL

Aydın Valiliği de yayınladığı bir genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin perşembe ve cuma günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

















