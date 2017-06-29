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Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Aydın Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

29.06.2017 - 15:40
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi, Sahil Siteleri, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı sahilleri serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Bugün en yüksek sıcaklığın 39.3 derece ölçüldüğü Kuşadası'nda hissedilen sıcaklık değerleri 40'ı aştı.

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Meteorolojinin yaptığı aşırı sıcak uyarısını dikkate alanların bir bölümü evlerinden çıkmazken, dışarı çıkanlar ise plajlar ve su parklarını doldurdu. Aquaparklarda su aktivitelerine katılan vatandaşlar animasyonlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

İlçede hizmet veren 'herşey dahil' konseptli oteller, yiyecek menülerini sıcak havaya göre düzenlerken, ilçe merkezinde sıcaktan bunalanlar ise sığınacak gölgelik yer aradı.

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

HAMİLE VE ENGELLİLERE 2 GÜN TATİL

Aydın Valiliği de yayınladığı bir genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin perşembe ve cuma günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili

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