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Aydın'da kaçak içki operasyonu

Nazilli İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 290 litre kaçak likör ve şarap ele geçirildi.

13.07.2017 - 03:07
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Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mahallesi'nde bir villada kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. S.S.'ye ait olduğu tespit edilen adrese, üç aylık teknik ve fiziki takibin sonunda narkotik köpekleri eşliğinde baskın yapıldı. Ekipler, yaptıkları aramada 290 litre kaçak likör ve şarap ele geçirdi.

Aydın'da kaçak içki operasyonu

Ayrıca, aynı villada yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen bir otomobile de el kondu. Gözaltına alınan S.S., Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Aydın'da kaçak içki operasyonu

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