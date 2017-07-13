Aydın'da kaçak içki operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mahallesi'nde bir villada kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. S.S.'ye ait olduğu tespit edilen adrese, üç aylık teknik ve fiziki takibin sonunda narkotik köpekleri eşliğinde baskın yapıldı. Ekipler, yaptıkları aramada 290 litre kaçak likör ve şarap ele geçirdi.

Ayrıca, aynı villada yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen bir otomobile de el kondu. Gözaltına alınan S.S., Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.